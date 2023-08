Opendeurdag imkersvereniging en ‘Mudball day’ Nieuwerkerken uitgesteld

Op 6 augustus ging normaal de ‘Mudball Day’ en Opendeurdag Imkersvereniging De Heidingers De Zijp door aan Bevruchtingsstation ‘De Zijp’ Nieuwerkerken. Het zou de tweede editie worden. Vorig jaar werden toen meer dan 1.000 modderballen met micro-organismen in de vijver van Natuurdomein De Zijp gegooid om zo de waterkwaliteit daar te verbeteren. Het was meteen ook een gelegenheid om kennis te maken met de imkersvereniging De Heidingers, die haar lokaal en bijenkasten heeft langs De Zijp. Maar het geslaagde evenement van vorig jaar herhalen kan momenteel niet. “Alles is zo nat en er is nog meer regen voorspeld, dus het terrein is niet toegankelijk. We kunnen het evenement dus echt niet laten doorgaan op zondag 6 augustus” zo zegt Robin Housen van de imkersvereniging. “Maar de modderballen zijn al klaar, dus we gaan zeker een nieuwe datum zoeken. Wanneer dat precies wordt, ligt nog niet vast, mogelijk wordt het september. Zo gauw er een beslissing is, zullen we die nieuwe datum bekendmaken” zo besluit Robin Housen. len