In de jury van ‘Belgium’s Next Top Model’: topmodel Hannelore Knuts, designer van Essentiel Antwerp Inge Onsea, stylist Tom Eerebout en oprichter van Noah Mgmt Tom Van Dorpe — © Streamz

De tijd van het perfecte maatje is voorbij en de definitie van een topmodel is veranderd. Dat zal straks te zien zijn in een nieuwe en modernere editie van ‘Belgium’s Next Top Model’. “Het programma is helemaal meegeëvolueerd met de tijd”, klinkt het bij de makers.