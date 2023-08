Mogelijk nog zwartere zaterdag op komst op de weg: “Er is geen ontkomen aan de files”

Net als vorige week wordt het zaterdag bijzonder druk op de wegen in Europa. Wie op vakantie vertrekt, houdt dus beter rekening met omvangrijke files. “Het wordt wellicht nog drukker dan vorige week omdat we nog meer terugkomend verkeer hebben ook”, klinkt het bij VAB. “Er is eigenlijk niet aan te ontkomen.”

In Frankrijk alleen al stond er vorige zaterdag meer dan 1.100 kilometer file. Dat zou dit weekend wel eens nog meer kunnen zijn, waarschuwt VAB-woordvoerder Stijn Smets. “Het probleem is dat je nu nog meer terugkomend verkeer gaat hebben dan vorige week. Dat betekent dat het totale aantal kilometer nog een stuk hoger kan zijn.”

Drukste punten

In Frankrijk wordt vooral meer hinder dan vorige week verwacht rond Parijs, en dan vooral op de A86. Routes waar je ook zonder al te veel twijfel in de file zal staan, zijn de A10 naar Bordeaux en de Atlantische kust en de A6 en A7 naar de Middellandse Zee, in beide richtingen, en vooral ook de A9 richting Spaanse grens. “Vooral bij Béziers, waar het verkeer dat via de A75 de Autoroute du Soleil probeert te vermijden ook bij op de A9 komt, verwachten we grote problemen, evenals op de A75 Clermont-Ferrand-Montpellier/Béziers zelf”, klinkt het bij VAB. “Aan de Mont-Blanctunnel was het deze zomer al erg druk richting Italië, maar nu zal het ook in de omgekeerde richting veel drukker worden.”

Nog een land waar het zaterdag nog meer dan vorige week aanschuiven wordt, is Duitsland. In deelstaat Noordrijn-Westfalen eindigt de zomervakantie al, dus je kan je er verwachten aan veel meer terugkerend verkeer naar verscheidene delen van Duitsland. “De grootste problemen zullen zich voordoen op de as A8 Karlsruhe-Stuttgart-München-Salzburg en A3/A9 Würzburg-Neurenberg-München, en dat ook telkens in omgekeerde richting, en de A7 Würzburg-Ulm”, klinkt het bij VAB. “Het wordt ook druk bij de grensovergangen naar Oostenrijk, bijvoorbeeld in Füssen, Kufstein en nabij Salzburg.” Bijkomende informatie vind je op de website van VAB.

In Oostenrijk zijn het vooral de Tauerntunnel en de Karawankentunnel, aan de Sloveense grens, op de A10-A11 waar files verwacht worden. “Daar was het afgelopen weekend ook al meer dan 1,5 uur aanschuiven”, klinkt het. “We verwachten ook druk verkeer op de A13 Brennersnelweg en de Fernpas.”

De Gotthardtunnel blijft dan weer hét probleempunt in Zwitserland. “Waar het al de hele zomer druk is in zuidelijke richting, zal het nu ook veel drukker worden in noordelijke richting. Ook op de A13 Sargans-Bellinzona kan het druk worden door het verkeer dat de San Bernardinotunnel wil gebruiken.” In Italië is augustus dé vakantiemaand, en dus wordt ook daar meer drukte verwacht. “De grootste problemen voor Belgische toeristen zullen zich situeren op de A5 Mont Blanctunnel-Turijn, de A9 Chiasso-Milaan, de A1 Milaan-Bologna-Firenze en de A22 Bozen/Bolzano-Firenze.”

De verkeersprognose laat weinig aan de verbeelding over. Op zaterdag vertrekken of terugkeren is een garantie op files, en het meest in Frankrijk. — © VAB

Wanneer vertrek je dan het best? “Je stelt je er beter al op in: op zwarte zaterdag op vakantie gaan, is in de file staan”, zegt Smets. “Er is gewoon niet aan te ontkomen. Wat dan het beste moment is om te vertrekken, hangt af van je bestemming. Als je pakweg naar de Costa Blanca of verder gaat, heb je bijna geen andere keus dan vroeg te vertrekken. Maar weet dat veel files al rond 8 uur ’s ochtends ontstaan. Dus als je vroeg vertrekt, ontwijk je die niet.”

Moet je pakweg naar de Provence of Lyon, dan raadt Smets de late voormiddag aan als vertrekuur. “Rond 11 uur. Dan kom je op punten met veel file aan wanneer de files daar al wat aan het oplossen zijn, want rond 13 uur kennen die hun hoogtepunt. Dat kan een groot verschil maken. Belangrijk is wel dat je dat van tevoren checkt bij je accomodatie. Niet elk hotel of verblijf werkt met late check-in, zorg dus dat je niet voor verrassingen komt te staan.”

Ook nog dit: in eigen land wordt door het aanhoudende sombere weer opnieuw een rustige dag op de weg verwacht richting de kust.