Amerikaanse Youtuber peuzelt ‘Mr. Big Monster’ in Vlaamse frituur in recordtijd op

Nadat hij eerder in Dilbeek al de Godzilla-burger en in Brugge een berg pasta in recordtijd had opgepeuzeld, sloeg de Amerikaase Youtube-ster Randy Santel donderdagavond toe in Roeselare. Onder het toeziend oog van heel wat klanten viel hij de Mr. Big Monster Challenge aan: een hamburger met frieten, goed voor twee kilo lekkers.

Randy Santel is niet bang van een food challenge. Hij wist al 1.200 eetuitdagingen te winnen. Woensdag at hij in Brugge nog een berg pasta in een recordtempo op en de dag erna reisde hij met de trein naar Roeselare. Daar werd hij in Shifters, de frituur in de Kachtemsestraat die gekend staat om zijn burgers, warm onthaald. “Via mijn volgers op Youtube kwam ik te weten dat hier ook een food challenge is. Ik probeer er straks volop van te genieten”, zei de goedlachse Amerikaan. Klanten van Shifters kunnen zich wagen aan de Mr. Big Monster Challenge. (Lees verder onder de foto)

© bfr

Die maaltijd bevat een hamburger van onder meer twee keer zeshonderd gram vlees, spek en groentjes en een grote portie frieten. “Goed voor twee kilo in totaal. Wie zich aan de challenge waagt, moet in een halfuur alles op krijgen. Nog niemand slaagde daarin”, zegt zaakvoerster Margaux Vanooteghem. (Lees verder onder de foto)

Randy in opperste concentratie net voor de start van de challenge. Margaux en Thijs van Shifters kijken toe. — © bfr

Toegejuicht door de vele klanten en de vele mensen die via Youtube de challenge volgden, startte Randy donderdagavond er iets na zessen aan. Tussen de grote happen door nam hij verschillende slokken water. De Amerikaan at opvallend proper en rustig. Na de laatste frieten volgde nog een lekkere Rodenbach. Uiteindelijk klokte hij af op 14 minuten en 43 seconden, meer dan een kwartier binnen de tijd. (Lees verder onder de foto)

Randy Santel probeerde de Mr. Big Monster Challenge tot een goed einde te brengen: een hamburger van onder meer twee keer 600 gram vlees, spek en groentjes en een grote portie frieten. — © bfr

“Ik heb echt genoten van de lekkere burger. Het is een serieuze portie, maar ik denk wel dat ook anderen in deze missie kunnen slagen”, zei de Amerikaan, die nog tot 19 augustus door de Benelux reist om deel te nemen aan food challenges. “Eens terug in Amerika ga ik op dieet en zal ik de mensen via Youtube vertellen hoe je gezond kan leven. Ik wil in totaal vijftig kilo afvallen.” (Lees verder onder de foto)

De Amerikaan slaagde erin om in minder dan een kwartier alles op te eten. — © bfr

Margaux en Thijs van Shifters zijn onder de indruk van de prestatie van Randy. “Het was echt indrukwekkend. Hopelijk heeft dit nu ook andere klanten aangezet om zich aan de challenge te wagen.”

De grote portie burger met frieten kost normaal gezien 40 euro, maar wie de wedstrijd wint, moet dat niet betalen. Florian Vandekerckhove uit Dentergem heeft alvast de ambitie om in de voetsporen van zijn idool te treden. “Ik waagde me enkele maanden geleden al aan de challenge, maar staakte te vroeg de strijd. Randy heeft me geïnspireerd. Binnenkort probeer ik het nog eens en zal het wel lukken”, zei de 22-jarige jongeman, die met grote ogen toekeek.