Remco Evenepoel blikt in podcast van Geraint Thomas vooruit naar het WK: “Het ideale scenario is dat Wout en ik samen in een klein groepje naar de finale gaan”

‘Little bastard’. Zo werd Remco Evenepoel aangekondigd in de ‘Watts Occurring’-podcast van Geraint Thomas. De titelverdediger had het met zijn gesprekspartners over hoe de strategie van België er in Glasgow zou moeten uitzien. En daar speelt ook Wout van Aert een cruciale rol in. Een overzicht van de beste quotes.

Geraint Thomas heeft duidelijk bewondering voor Evenepoel. Zijn koosnaampje voor onze landgenoot is dan ook niet gemeen bedoeld. In de podcast was de tactiek voor de koers van zondag logischerwijs een hot topic. “Het is heel moeilijk om te voorspellen wat er zal gebeuren dit jaar”, zei Remco. “De kans is groot dat de koers zal openbreken waar niemand het verwacht. Iedereen spreekt over de Montrose Street, maar ik weet niet zeker of daar iets zal gebeuren. Juist omdat iedereen het daar verwacht. Het wordt overal opletten. Het wordt een WK waarin we continu met de gaskraan open zullen rijden.” Dat belooft voor zondag.

Evenepoel weet alvast dat teamgeest cruciaal is in de jacht op de regenboogtrui. Natuurlijk wil hij zelf zijn titel maar al te graag verlengen, maar hij begrijpt dat het nationale doel primeert. Thomas maande hem daarentegen aan, als grap weliswaar, om toch zelf zijn kans te gaan en ook zijn eigen landgenoot in de luren te leggen. “Je moet op voorhand tegen Van Aert zeggen waar je gaat demarreren en dan vroeger aanvallen”, lachte de Welshman. Evenepoel grijnsde. “Zo werkt het niet op een wereldkampioenschap, hé.”

Nee, voor de regerende wereldkampioen is het plan van aanpak duidelijk. Ook al zijn hij en Van Aert maar kompanen voor één dag, het zal afhangen van het scenario wie zijn kans mag gaan. “Door wat ik in de laatste eendagskoersen heb getoond, moet de bondscoach er eigenlijk in geloven dat ik op vijf kilometer van de streep nog kan wegrijden”, gaf Remco toe. “Zeker op dit parcours.” Juist, dat moesten we nog vermelden: na een lange aanloopstrook van zo’n 130 kilometer vanuit Edinburgh, moeten de renners tien lokale rondes afleggen. Per ronde (van 14 kilometer lang) zijn er, hou u vast, maar liefst 48 bochten van (bijna) negentig graden. Solocoureurs zoals Evenepoel lijken dus op het eerste gezicht een voordeel te hebben vanuit de ontsnapping. Maar is dat wel het plan?

Het ideale scenario volgens Remco

“Als we merken dat het echt zal uitdraaien op een sprint met een klein groepje...” Remco moest even nadenken. Ook voor hem is het nog onduidelijk wat de koers zal brengen. “Het ideale scenario is dat we met zo’n vijftien à twintig renners richting de meet gaan. Dan kunnen we ook mentale spelletjes beginnen spelen.” En wat als jij en Wout met twee naar de streep rijden, Remco? Dan maakt hij naar eigen zeggen niet veel kans. “Wout is nog steeds van een ander niveau.”

Dat was het dan voor Evenepoel bij ‘Watts Occurring’. Na zijn vertrek discussieerden Thomas en Luke Rowe nog wat verder. Zij zouden het alvast graag zien gebeuren, dat Remco zijn wereldtitel verlengt. Want dan “rijdt de regenboogtrui volgend jaar in hun team”. Het duo steekt de draak met de geruchten over een mogelijke overstap naar INEOS voor de Belg van Soudal Quick-Step. Of misschien weten zij wel meer, wie zal het zeggen?