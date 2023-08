Cardi B gaat vrijuit nadat ze microfoon naar fan gooit, maar incident krijgt nog een opvallend staartje

De zaak rond het microfoon-incident van Cardi B krijgt dan toch geen staartje. De Amerikaanse zangeres had een microfoon naar een fan gegooid, maar tot een zaak komt het dan toch niet. De microfoon in kwestie zou al zo’n 100.000 dollar waard zijn.

De Amerikaanse rapper Cardi B, die begin deze week een microfoon naar een fan gooide tijdens een concert in Las Vegas, zal dan toch niet worden aangeklaagd. Dat lieten haar advocaten zelf weten.

Op filmpjes die de ronde doen op sociale media is te zien hoe de zangeres haar micro naar een fan gooit nadat die een beker met vloeistof naar de zangeres had gegooid. Aanvankelijk werd gesproken van een klacht over mishandeling, maar na onderzoek is er besloten dat Cardi B geen strafbaar feit pleegde.

Intussen blijkt dat de eigenaar van de microfoon besloten heeft die te koop te zetten op e-Bay. De prijs van de microfoon, die aanvankelijk 1.000 dollar kostte, schoot de hoogte in. Die zou nu 100.000 dollar waard zijn. Scott Fisher, eigenaar van het audiobedrijf The Wave, zei tegen TMZ aanvankelijk vooral ongerust te zijn geweest over het feit of de microfoon nog werkte. Pas toen mensen er geld voor begonnen te bieden, kreeg hij het idee van een online verkoop.

Fisher zou van plan zijn om de opbrengt op te delen. Een deel zou gaan naar de kosten om een nieuwe te kopen, de rest zou naar twee verschillende goede doelen gaan.