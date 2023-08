Minister Vandenbroucke wil griepprik bij apotheek doordrukken, artsenverenigingen boos

Een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt dat apothekers het griepvaccin toedienen, werd op 20 juli goedgekeurd door de ministerraad. In september volgt een stemming in het parlement. Als het voorstel daar goedgekeurd wordt, gaat de maatregel in vanaf 1 oktober.

Volgens het kabinet van Vandenbroucke gaat het om een manier om de vaccinatiegraad tegen griep in ons land op te krikken. “In elf andere Europese landen helpen apothekers al langer mee om het griepvaccin te zetten en we zien dat het aantal gevaccineerden daar stijgt”, klinkt het. De drempel om je te laten vaccineren zou bij de apotheek lager zijn. “Zeker voor mensen die minder of geen contact met een huisarts hebben.”

De artsenverenigingen zijn echter tegen. Volgens voorzitter Jeroen van den Brandt van huisartsenvereniging Domus Medica kunnen huisartsen beter inschatten wie nood heeft aan een griepprik. Bij artsensyndicaat BVAS klinkt het dat “Vandenbroucke hiermee nogmaals toegeeft aan de apothekerslobby. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat dit de vaccinatiegraad zou verhogen.”