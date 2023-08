Lommel SK breekt contract van doelman Jari De Busser open tot 2026 en zet daarmee ambitie in de verf

De Busser kwam in de zomer van 2020 over van KAA Gent. Hij groeide uit tot één van de Lommelse publiekslievelingen. Lommel SK legt de doelman nu vast tot 2026. “Hiermee wil Lommel nogmaals de ambitie van komend seizoen in de verf zetten: Strijden om mee te doen voor de promotie”, luidt het.

Performance Director James McCarron: “We zijn erg blij om te kunnen aankondigen dat Jari heeft besloten om nog 3 jaar bij ons te blijven. Jari ontwikkelt zich erg goed tot een zeer capabele leider, zowel op als naast het veld. We kijken ernaar uit om te zien hoe hij zich blijft ontwikkelen als speler en als persoon.”