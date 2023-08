David tegen Goliath: hoe de ‘kleine landen’ de hiërarchie in vrouwenvoetbal op losse schroeven zetten

De groepsfase op een WK voetbal voor vrouwen was doorgaans hooguit een verplicht nummer voor de titelpretendenten, maar die realiteit is gekeerd in 2023. Ook bescheiden voetbalnaties mengen zich vandaag in de debatten. Na de stunts van Jamaica en Zuid-Afrika, schaarde ook WK-debutant Marokko zich donderdag met een - zege tegen Colombia bij de laatste zestien. Daarmee werd het lot bezegeld van toernooi-favoriet Duitsland, tweevoudig wereldkampioen en ’s werelds nummer twee.

Marokko in de lift

Het succes van de Marokkaanse vrouwen ligt in de lijn van wat hun mannelijke collega’s het voorbije jaar presteerden. Op het WK in Qatar knokten de Leeuwen van de Atlas zich vorig jaar als eerste Afrikaanse land ooit tot in de halve finales. De Marokkaanse beloften wonnen vorige maand nog de Africa Cup van uittredend kampioen Egypte.

‘Het is gewoonweg fantastisch’, reageerde de Belgisch-Marokkaanse speelster Ibti Bouharat, die uitkomt voor KV Mechelen en zelf nipt de WK-selectie miste. ‘Op voorhand dacht iedereen dat dit onmogelijk was. Het voorbeeld van de mannen in Qatar is de motor geweest. Dat was voor ons de motivator dat niets onmogelijk is.’

Waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers, want naast Duitsland moesten ook huidig olympisch kampioen Canada, Brazilië en Italië vroegtijdig inpakken. ‘Het gaat allemaal nog een stap sneller dan op het WK in 2019’, duidde Red Flame Ella Van Kerkhoven. ‘Het heeft allemaal lang vast gelegen in het vrouwenvoetbal, maar dit jaar kunnen veel ploegen verbazen. Je merkt dat veel landen aan het werken zijn om beter te worden. Iedereen kan winnen van iedereen.’

© AP

Tegenvallende VS

De strijd voor de wereldtitel lijkt zo wijd open te liggen. Nochtans hadden de meesten een dominante demonstratie verwacht van regerend wereldkampioen de Verenigde Staten. Maar het had niet veel gescheeld of de Amerikaanse vrouwen waren al uitgeschakeld. Na twee gelijkspelen en maar vier gemaakte doelpunten moeten ze in de achtste finale beter uit de hoek moeten komen tegen Zweden, dat wel negen op negen kon halen.

‘Zweden is zo dodelijk op stilstaande fases’, aldus Van Kerkhoven. ‘Normaal is dat een van de sterke punten van de Verenigde Staten, maar momenteel zijn ze ondermaats aan het presteren. Ze ogen niet als een team, het zijn eerder individuen die elkaar maar moeilijk vinden. Ze hebben geluk gehad in de groepsfase. Als Zweden nog beter speelt, wordt het link voor de VS. Al mag je de regerende kampioen nooit onderschatten.’

© REUTERS

Uitblinker Japan

De echte uitblinker in de groepsfase is voormalig wereldkampioen Japan, momenteel elfde op de Fifa-ranking. De Japanse vrouwen slikten nog een enkel tegendoelpunt en scoorde er zelf al elf, geen land deed voorlopig beter. De topscorer na de groepsfase is dan ook een Japanse, Hinata Miyazawa. De 23-jarige spits deed de netten al vier keer trillen.

‘Japan speelt een staaltje countervoetbal, waarbij het dodelijk efficiënt is’, zegt Van Kerkhoven. ‘Ze zijn heel gedisciplineerd en zetten een heel goed blok, het is heel moeilijk voor de tegenpartij om erdoor te spelen. Het is niet zo verbazend dat ze nog geen tegendoelpunten hebben. Japan zie ik het heel ver brengen.’