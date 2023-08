Afgezette Nigerese president waarschuwt voor “verwoestende gevolgen” van staatsgreep

Als de militaire staatsgreep in Niger slaagt, dan heeft dat “verwoestende gevolgen voor ons land, onze regio en de hele wereld”. Dat zegt de ten val gebrachte president van het Afrikaanse land, Mohamed Bazoum, in een open brief in de Amerikaanse krant The Washington Post.

Het Nigerese leger verdreef Bazoum vorige week woensdag van de macht. Het in 2021 democratisch verkozen staatshoofd wordt sindsdien gevangengehouden. Generaal Abdourahamane Tchiani riep zichzelf uit tot nieuwe leider.

In zijn open brief – geschreven “als gijzelaar” – gaat Bazoum in tegen de beweringen van de militaire junta, die naar eigen zeggen handelt om de veiligheid van Niger te garanderen. De president benadrukt dat de aanvallen van jihadistische terroristen juist zijn verminderd, en dat ontheemden zijn kunnen terugkeren naar hun dorpen. “Niger is veiliger dan ooit in de afgelopen vijftien jaar”, benadrukt hij. “De veiligheidssituatie van Niger is aanzienlijk beter dan die van onze buren Mali en Burkina Faso, waarvan de regering, beide geïnstalleerd door militaire staatsgrepen, de illegale coup steunen.” Bazoum wijst ook naar zijn socio-economisch beleid, dat vorig jaar leidde tot een verdrievoudiging van de economische groei.

“We kunnen ons niet permitteren om dit momentum te verliezen”, aldus Bazoum. Hij schetst een beeld van “een autocratische junta zonder visie of betrouwbare bondgenoten” en wijst op de al fors gestegen prijs van rijst en voedings- en stroomtekorten in Niger. “Boko Haram en andere terreurorganisaties zullen zeker misbruik maken van Nigers instabiliteit” en onder andere hun “antiwesterse indoctrinatie” bij jongeren nog opvoeren.

“In onze tijd van nood roep ik de Amerikaanse regering en de hele internationale gemeenschap op om onze grondwettelijke orde te herstellen”, besluit Bazoum zijn betoog. “Vechten voor onze gedeelde waarden, waaronder democratisch pluralisme en respect voor de rechtsstaat, is de enige manier om duurzame vooruitgang te boeken tegen armoede en terrorisme. Het Nigerese volk zal uw steun nooit vergeten op dit kantelpunt in onze geschiedenis.”

Putschisten roepen ambassadeurs uit vier landen terug

De militaire junta roept inmiddels vier ambassadeurs van het Afrikaanse land terug. Het gaat om de Nigerese ambassadeurs in Frankrijk, de Verenigde Staten, Nigeria en Togo. Hun functies worden “beëindigd” luidde het.

Sinds het begin van de staatsgreep voert de internationale gemeenschap de druk op de coupplegers op om de grondwettelijke orde te herstellen. De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas) sloot niet uit om geweld te hanteren als dat niet binnen de week zou gebeuren. Het blok waar onder andere Nigeria – de grootste economie van Afrika – deel van uitmaakt, legde Niger ook economische sancties op.

Duitsland evacueert burgers

Ook Duitsland heeft inmiddels mensen met een legervliegtuig uit het land weggehaald. Aan boord zijn “ongeveer dertig personen uit Duitsland, de EU en andere landen”, maakte het Duitse leger donderdagavond bekend.

Duitsland had eerst afgezien van het inzetten van eigen vliegtuigen om mensen in Niger in veiligheid te brengen. Zo werden ongeveer zestig Duitsers op Franse vluchten geëvacueerd. Nu heeft Duitsland toch nog mensen met een eigen vlucht weggehaald. Een A400M-transportvliegtuig dat nog voor de coup naar de Nigerese hoofdstad Niamey was gevlogen voor een troepenwissel – Duitsland heeft in Niger een luchtmachtbasis voor zijn lopende terugtrekking uit Mali – verliet donderdag de Nigerese hoofdstad Niamey en zou in de loop van de nacht op vrijdag landen in Wunstorf, in de Duitse deelstaat Nedersaksen.

Het is voorlopig nog onduidelijk wat de nationaliteiten van de passagiers aan boord zijn. Volgens het nieuwsmagazine Der Spiegel gaat het vooral om teruggehaalde Bundeswehr-soldaten, maar volgens informatie van persbureau DPA is ook een tiental Europese burgers aan boord.

Frankrijk begon dinsdagavond al met evacuatievluchten uit Niger en rondde de operatie donderdagochtend af. In totaal bracht Parijs 1.079 mensen in veiligheid. Naast 577 Fransen gaat het onder andere om ongeveer zeventig Belgen en hun familieleden. Ook Italië legde in de nacht op woensdag een evacuatievlucht in.