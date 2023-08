Aantal ingezamelde zonnepanelen in Vlaanderen met ruim 60 procent gestegen

Vorig jaar werd in Vlaanderen 595 ton afgedankte zonnepanelen ingezameld en verwerkt. Dat is 63 procent meer dan de 364 ton in 2021, zo blijkt vrijdagmorgen uit een mededeling van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

Ondanks die stevige stijging, blijft het aantal afgedankte zonnepanelen voorlopig erg laag, zegt de minister. Ze wijst erop dat de installatie van zonnepanelen piekte in 2011 en 2020 en dat de verwachte levensduur 25 jaar bedraagt. “Daarom wordt verwacht dat de inzameling de komende 15 jaar gestaag zal stijgen en rond 2037 zal pieken op ongeveer 30.000 ton per jaar.”

Zonnepanelen bestaan onder meer uit roestvrij staal, isolatie, silicium en plexiglas. Het recycleren van de zonnepanelen moet toelaten om de grondstoffen te recupereren en om het afval zo goed mogelijk te beheren. Afgedankte elektrische apparaten vallen bovendien onder een Europese richtlijn die uitmondt in de aanvaardingsplicht van die apparaten.

De inzameling van de zonnepanelen gebeurt via PV Cycle Belgium, dat in 2016 door de sectorfederaties werd opgericht. Momenteel zijn er in Vlaanderen 43 inzamelpunten, verspreid over de provincies West-Vlaanderen (14), Oost-Vlaanderen (9), Antwerpen (8), Limburg (8) en Vlaams-Brabant (4).