Tomorrowland verdiende vorig jaar goed

Het gecumuleerde verlies van het festival was na corona opgelopen tot 13,6 miljoen euro, verspreid over 2020 en 2021. Door de compensatie die het festival kreeg in de vorm van dat derde weekend in 2022, is het verlies ondertussen weggewerkt. Ook de hotelsector in Antwerpen en Brussel kon een graantje meepikken.

“Een optelling van de indirecte en afgeleide impact van de drie weekends van Tomorrowland 2022 maakt duidelijk dat het festival een aanzienlijke economische impact voor Vlaanderen oplevert”, klinkt het bij het festival zelf. “Wij vertegenwoordigen een werkgelegenheid van 2.138 fulltimejobs en werken met meer dan duizend Vlaamse leveranciers.”