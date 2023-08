“We zijn zo blij voor Tarik”: Gentse spelers prijzen scorende Tissoudali na vlotte winst tegen Zilina

Na afloop van de 2-5-overwinning in Zilina toonden Malick Fofana en Hein Vanhaezebrouck zich bijzonder tevreden. Allebei stonden ze hierbij ook uitgebreid stil bij de ‘verlossende’ treffer van Tarik Tissoudali: “Tarik was wel heel actief en belangrijk voor de ploeg en dat is wat ik van hem verlang. Dan volgen automatisch ook die doelpunten en het was ook meteen een prachtige treffer”, vatte Vanhaezebrouck het mooi samen.

Malick Fofana: “Ik ben zo blij voor Tarik!”

Met een assist bij de treffer van Gerkens had Malick Fofana ook een persoonlijk succesje te vieren in Zilina maar achteraf toonde de kwieke linkerflankspeler van de Buffalo’s zich toch vooral tevreden voor zijn maatje Tarik Tissoudali die in Slowakije heel wat kopzorgen van zich afschudde dankzij een heerlijke treffer: “Natuurlijk, hij heeft het voorbije jaar zoveel ellende meegemaakt. Ik ben echt fier op Tarik.”

De 18-jarige Fofana was dan ook een bevoorrechte getuige van het heerlijke doelpunt van Tissoudali: “Ik ben zo blij voor hem”, glunderde Fofana na afloop. “Hij heeft hier keihard voor gewerkt en ik gun hem zijn eerste treffer dan ook ontzettend. Voordien lukte het enkele keren net niet maar hij geeft nooit op en reken maar dat ik opkijk naar zijn persoonlijkheid. Hij is een type speler zoals ik, technisch verfijnd en iemand met een heerlijke individuele actie.”

“Nu moeten we wel meteen focussen op de partij van zondag in Mechelen”, klonk de Gentse beloftevolle aanvaller heel matuur. “Ik ben dat eigenlijk al gewend van vorig seizoen toen we ook veel Europese midweekwedstrijden moesten afwerken. Voor mezelf was het vooral fijn dat ik mocht starten want dat is toch altijd goed om je matchritme aan te scherpen. Ik wil het onze coach dit seizoen ook zo moeilijk mogelijk maken en ervoor zorgen dat hij niet om mij heen kan maar laat me maar rustig verder werken, dan komt het wel..”

Tissoudali scoorde. — © BELGA

Hein Vanhaezebrouck: “Tarik bleef doorgaan en dan volgen automatisch die doelpunten”

“Uiteraard is het leuk voor Tarik maar er waren nog jongens voor wie ik blij ben”, bleef Hein Vanhaezebrouck nuchter. “Soms zocht hij teveel de druk op maar het was vooral zaak dat hij de drive vond. Hij miste enkele kansen en was soms net niet op tijd maar Tarik was wel heel actief en belangrijk voor de ploeg en dat is wat ik van hem verlang. Dan volgen automatisch ook die doelpunten en het was ook meteen een prachtige treffer.”

Af en toe was er voor die goal wel enige irritatie zichtbaar bij Tissoudali maar dat relativeerde de Gentse coach: “Dat viel uiteindelijk best wel mee en hij bleef ook keihard werken, dat is zeer belangrijk en bemoedigend. Zo moet het zijn. Hij is blijven doorgaan en was doorlopend aanwezig en dat is ook teken dat hij zich niet teveel ergerde. Ook de acties die hij met Hugo Cuypers opzette, zullen hem deugd hebben gedaan. Dat is ook hoopvol voor ons naar de toekomst”, leek Vanhaezebrouck impliciet te hinten op een eventueel vertrek van Orban.

Cuypers en Castro-Montes juichen. — © BELGA

“Met een Tissoudali in vorm zouden we over een extra belangrijk speler kunnen beschikken. Nu is het wel zaak dat we ook op andere posities sterker worden ook meer weerbaar worden. Ik vond dat we vandaag iets teveel weggaven. De kunstgrasmat speelde ons zeker wel wat parten. Enkel Malick Fofana is opgegroeid op zo’n ondergrond. De ene speler past zich hieraan al sneller aan maar uiteindelijk hebben we twee weken op rij vijf goals gescoord en dat is heus niet zo evident. Fantastisch hoe makkelijk wij soms scoren!”