Geraint Thomas wordt derde in de tijdrit in Ronde van Polen, maar staat niet op het podium: “Niemand zei me dat ik moest blijven”

In de Ronde van Polen stond vandaag een tijdrit op het programma. Geraint Thomas zette de derde tijd neer, maar was op de podiumpresentatie nergens te bespeuren. Het derde schavotje bleef dan ook leeg. “Niemand zei mij dat ik moest blijven hangen,” grapt Thomas op Twitter. De voormalig Tourwinnaar zal het waarschijnlijk niet meer gewoon zijn dat in etappes de tweede en derde in de rituitslag ook op het podium mogen komen. In de Ronde van Frankrijk is de podiumceremonie namelijk enkel voor de ritwinnaar.