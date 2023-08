VIDEO. Meteen eerste medaille voor België op WK in Glasgow: baanwielrenner Tuur Dens pakt brons in de scratch

Dag één op het super-WK medaille en daar is al de eerste Belgische medaille. Tuur Dens spurtte in Glasgow in de scratch naar de bronzen medaille.

Vijftien kilometer, zestig rondjes op de piste van Glasgow, en spurten maar. De scratch mag dan geen olympisch nummer zijn, België heeft zijn eerste succes op dit WK nu al beet. Daarvoor zorgde de 23-jarige Tuur Dens. Op de meeste nipte wijze, millimeters voor de Nederlander Eefting-Bloem, spurtte de Belg in het zog van een Brit en een Japanner , naar het brons.

Meteen een eerste opsteker voor de Belgische delegatie die ’s ochtends nog een tegenvaller had moeten incasseren toen de mannen, ook toen met Tuur Dens, in de ploegenachtervolging op een negende plek strandden en naast de kwalificatie voor de volgende ronde grepen. Maar enkele uren later zette Dens dat onmiddellijk recht. Voor Dens die doorheen het jaar voor Flanders-Balloise fietst meteen een tweede WK-medaille op dit nummer. In 2021 had hij al eens zilver gepakt op ditzelfde nummer.