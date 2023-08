AA Gent scoort opnieuw vijf keer tegen Zilina, Tarik Tissoudali bevrijdt zichzelf met heerlijke goal

De kwalificatie was na de heenmatch al een zekerheid en de return stond dan ook in het teken van ‘zuinig’ omspringen met de krachten en het opdoen van matchritme voor jongens die voorlopig minder in actie kwamen. Uiteindelijk was een wondermooie goal van Tissoudali - de treffer van de wederopstanding? - hét hoogtepunt van een fijne zomeravond in Slowakije. MSK Zilina was opnieuw geen partij voor AA Gent (2-5).

MSK Zilina is geen Europese grootmacht en de thuishaven van de club, een ietwat oubollig stadionnetje aan de rand van een slaperig industriestadje, zorgde evenmin voor een imposant kader. Bovendien zorgde de Gentse 5-1-zege in de heenmatch er ook al voor dat de fans en spelers van de thuisploeg zich allerminst enige begoochelingen maakten over hun kwalificatiekansen.

Stuk voor stuk argumenten om op een druilerige zomeravond in Slowakije te vrezen voor een flauwe pot voetbal zonder al teveel ‘verhaal’. De thuisspelers probeerden dan wel de partij in handen te nemen dankzij een vroeg offensiefje dat geen gevaar opleverde. Ondertussen wachtten de Buffalo’s rustig af. Bijna was het na twaalf minuten meteen raak: Hjulsager recupereerde de bal maar Tissoudali, die speelritme mocht opdoen, besloot op de thuisdoelman.

Ook de Gentse bezoekers lieten zich al wel eens betrappen op een slordige baltoets, al speelde de vooraf al zo verfoeide kunstgrasmat in Zilina daar ook wel grote rol in. Anderzijds lieten de thuisspelers bij vlagen ook wel zien dat ze een aardig balletje kunnen trappen: Sauer dook halfweg de eerste periode op voor Nardi maar zijn poging werd door Nardi in hoekschop verwerkt.

© BELGA

Op het half uur dan toch ook nog eens Gents doelgevaar: Fofana goochelde op links en zette goed voor maar Tissoudali duwde de bal in één tijd naast. Even later was het dan toch raak: Tissoudali loodste fraai in één tijd zijn spitsbroeder Hjulsager door de buitenspelval en die aarzelde niet: 0-1. De meegereisde Gentse fans mochten een eerste keer juichen en de Slowaakse droom op een Europese stunt kon meteen de prullenmand in.

Ook na rust kabbelde de partij rustig verder. De thuisploeg die sinds de eeuwwisseling zeven landstitels mocht vieren, mocht wel al gauw hun doelman Belko prijzen want hij ranselde een fraaie afstandspoging van Hjulsager uit de kruising. Ook Nardi mocht meteen aan de bak, Jambor kreeg iets teveel ruimte in de Gentse zestien maar de Franse keeper van de Buffalo’s pakte uit met een prima voetreflex.

© BELGA

Voor Tissoudali dreigde het ondertussen stilaan opnieuw een frustrerende avond te worden. Hjulsager zette de Marokkaanse international op weg naar goal maar opnieuw stond Belko pal. Zo bleef ‘Tita Tovenaar’ zoeken naar zijn toverformules en groeide zienderogen ook de frustratie bij de Amsterdammer. Tot overmaat van ramp duwde hij even later ook nog eens de bal van dichtbij naast het doel. ‘Gelukkig’ stond hij bij die fase buitenspel.

Wat Tissoudali niet lukte, ging bij Cuypers dan wel weer meteen. De ingevallen Gentse topschutter stond amper op het veld of hij duwde een voorzet van Castro-Montes in één tijd over de doellijn. Zilina wilde toch nog iets tonen en coach Hynek gooide er drie nieuwe spelers in en twee van hen zorgden warempel voor de aansluitingstreffer: Addo bediende Kapralik en die werkte fraai af (1-2).

© BELGA

En dan gebeurde waar elke Gentse fan op zat te wachten: Cuypers bediende Tissoudali en die pakte uit met een heerlijke treffer. De Gentse trainers, wisselspelers én fans veerden allemaal recht en Tissoudali leek op slag wel herboren. Even later speelde hij na een prima dribbel de vrijstaande Cuypers aan maar die miste zijn schot.

Uitstel van executie voor Zilina want even later bediende Fofana de hard werkende Gerkens en die scoorde zijn eerste treffer in Gentse loondienst. De tweede Slowaakse goal was uiteindelijk niet meer dan een voetnoot in het grote ‘Tissoudali-verhaal’ en in de slotminuut trof ook Cuypers nog eens raak, op aangeven van Kums.

© BELGA

Gent lijkt stilaan opnieuw te kunnen rekenen op een prinsheerlijke voetballer die het harde werken niet schuwt. Bij een eventueel vertrek van Orban kan Vanhaezebrouck in dat geval meteen een valabel alternatief inzetten. Zo leverde de trip naar het grauwe Zilina toch nog een een mooi resultaat op.

***

Zilina: Belko, Leitner, Minarik, Nemcik, Rusnak (64’ Myslovic), Sauer (82’ Adang), Gidi (64’ Ndjeungoue), Bari, Kapralik, Jambor (64’ Addo) en Duris (76’ Ilko)

AA Gent: Nardi, Kandouss, Watanabe, Nurio, Castro-Montes, Gerkens, De Sart (76’ Agbor), Hong (59’ Kums), Fofana (76’ Stevens), Hjulsager (59’ Cuypers) en Tissoudali.

Doelpunten: 30’ Hjulsager 0-1, 62’ Cuypers 0-2, 66’ Kapralik 1-2, 70’ Tissoudali 1-3, 72’ Gerkens 1-4, 77’ Bari 2-4, 89’ Cuypers 2-5

Gele kaarten: Kapralik, Rusnak

Scheidsrechter: Dumitri Muntean (MOL)