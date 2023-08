Met Casper De Norre en Wout Faes, maar straks bijna zeker zonder Roméo Lavia: in de Championship beginnen ze er opnieuw aan

Het Southampton van Roméo Lavia mag vrijdagavond de spits afbijten. Al is de kans dat de jonge Belgische middenvelder over een paar weken nog in de Championship voetbalt nihil. Meerdere Engelse topclubs, waaronder Liverpool en Chelsea, dingen naar zijn handtekening. Ook ex-Genk-aanvaller Paul Onuachu staat (voorlopig nog) onder contract bij The Saints.

Dan is de kans een stuk groter dat u dit seizoen een Belg kan spotten bij het eveneens uit de Premier League gedegradeerde Leicester City, dat zondag tegen Coventry speelt. Daar vertrok Youri Tielemans wel naar Aston Villa, maar blijven met Timothy Castagne, Wout Faes en Dennis Praet nog drie landgenoten over. Castagne (Juventus) en Praet (Torino) genieten wel interesse uit Turijn.

Wie dit seizoen zeker in de Championship voetbalt, is Casper De Norre. De Limburger verliet OH Leuven deze zomer voor Millwall en begint zaterdag aan zijn Engels avontuur tegen Middlesbrough. Ook Hull City heeft met Jason Lokilo een Belg in de rangen.