Na Brecht Dejaegere voetbalt er opnieuw een jeugdspeler in het eerste elftal van KV Kortrijk. De eer is weggelegd voor de 17-jarige Lars Montegnies. Vorig seizoen nog actief bij de U18, dit jaar rekent hoofdcoach Edward Still al op hem. “Hij lijkt de overstap naar het eerste elftal goed te verteren.”