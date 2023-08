Thierry Neuville opent met tweede plaats op Rally van Finland

Thierry Neuville (Hyundai i20) is donderdagavond in Harju tweede geworden in de eerste klassementsproef van de Rally van Finland, negende wedstrijd in het wereldkampioenschap. De Estlander Ott Tänak (Ford Puma) legde de 3,48 kilometer zes tienden sneller af dan de 35-jarige Luikenaar. De Finse wereldkampioen en WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) is op zeven tienden derde.