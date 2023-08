Genk

Volgens het schrootverwerkingsbedrijf Stevens Recycling in Genk is er mogelijk een fout gebeurd in het laboratorium bij de metingen waardoor er in 2021 onterecht een overschrijding van de drempelwaarde vastgesteld is in de woonzone vlakbij. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zegt dat dit niet klopt.