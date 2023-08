Gehavende Fremantle Highway na grote brand naar kade gebracht: “Groot deel van lading is brok verwrongen staal”

Het autoschip Fremantle Highway, waarop vorige week brand was uitgebroken, is naar de haven van Eemshaven in Noord-Groningen gesleept. Het grootste deel van de 3.784 nieuwe auto’s aan boord, waaronder bijna 500 elektrische, zijn herschapen tot een brok verwrongen staal.

Veel belangstellenden volgden donderdag vanaf de stranden met verrekijkers de tocht van de geblakerde mastodont over de Waddenzee tot Eemshaven. Daar ligt het schip nu aan de kade van de Julianahaven. Een brandweerteam van de marine blijft stand-by voor het geval het vuur toch weer zou opflakkeren. En ook een oliebestrijdingsteam blijft aanwezig voor als het schip toch nog zou scheuren of zinken.

Volgens Rijkswaterstaat (RWS) wordt nu bekeken wat er verder met het vrachtschip zal gebeuren. “Uiterlijk op 14 oktober moet hij weer weg zijn”, zei burgemeester Bolding van gemeente Het Hogeland donderdag aan de NOS. Hij kreeg garanties van de overheid om het schip te laten aanmeren.

‘Total loss’

Verzekeringsexperts moeten nu bepalen of de Fremantle Highway, die onder Panamese vlag vaarde, en de lading ‘total loss’ zijn. Maar daar bestaat weinig twijfel over gezien de ernst van de brand die aan boord heeft gewoed. Dan zal gekeken worden wat er verder mee zal gebeuren en of de lading in Nederland van boord wordt gehaald of niet.

Die lading bestond volgens de vrachtbrief uit onder meer vijf grote kranen en 3.784 nieuwe auto’s, waaronder bijna 500 elektrische. Het waren die e-wagens die er voor zorgden dat de brand zo moeilijk te blussen was. Het vakblad Automotive News berekende intussen al dat de schade van de vracht alleen op ruim 300 miljoen euro uitkomt. Een van de kranen van 300 ton zwaar, was volgens de constructeur 1,7 miljoen euro waard.

De brand op de Fremantle Highway brak vorige week dinsdag uit. Het schip was op weg van het Duitse Bremerhaven naar Port Said in Egypte. Een bemanningslid kwam om, anderen sprongen over boord en werden opgepikt door reddingsboten en -helikopters. Alle gewonden hebben intussen het ziekenhuis kunnen verlaten.

Een grote milieuramp op en voor de Waddeneilanden, waar voor gevreesd werd, bleef gelukkig uit.

