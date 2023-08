Yellow Tigers verliezen tegen Tsjechië na felbevochten partij

De Yellow Tigers (CEV-7) hebben donderdagavond in Praag een vriendschappelijke interland verloren tegen Tsjechië (CEV-10), dat ook gekwalificeerd is voor het EK. De Belgische volleybalvrouwen verloren na een felbevochten partij met 3-2 (24-26, 25-22, 16-25, 30-28 en 15-10).

De partij tegen Tsjechië gold als een voorbereiding op het Europees kampioenschap, dat van 15 augustus tot en met 3 september deels in België wordt gespeeld. Daarvoor hadden de Yellow Tigers al een trainingskamp afgewerkt in Bulgarije, waar ze drie wedstrijden speelden en ook wonnen. De ploeg, in afwezigheid van Gert Vande Broek momenteel gecoacht door Kris Vansnick, bracht een wijziging door in de selectie van 14 speelsters. Zo nam Noor Debouck de plaats in van Anke Waelkens.

De selectie van de Yellow Tigers in de Tsjechische hoofdstad bestaat naast Debouck ook uit Elise Van Sas, Britt Herbots, Nathalie Lemmens, Celine Van Gestel, Nel Demeyer, Pauline Martin, Charlotte Krenicky, Marlies Janssens, Jutta Van de Vyver, Britt Rampelberg, Silke Van Avermaet, Manon Stragier en Anna Koulberg.

Vrijdag om 17u00 spelen de Belgische volleybalvrouwen opnieuw tegen Tsjechië.