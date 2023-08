Russische toeristen meteen uit Turks hotel gezet om opmerkelijke reden

Op sociale media gaat een video viraal van een opmerkelijk verhaal in een Turks hotel. Op de beelden is te zien hoe hotelmedewerkers de minibar en alle kasten van de kamer leeg maken omdat er allemaal eten in te vinden is. En al dat eten is gestolen uit het hotel. Van koeken tot theezakjes tot fruit van bij het ontbijtbuffet… je kan het zo gek niet bedenken. De Russische toeristen werden meteen op straat gezet en moesten alle gestolen goederen achterlaten.