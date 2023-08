Wacken

Wacken Open Air, het grootste metalfestival ter wereld, verzuipt momenteel in de modder. De afgelopen dagen viel er in Noord-Duitsland 40 liter per vierkante meter. Dat levert straffe beelden op, maar ook begrip bij de festivalgangers. “Dit is overmacht”, zegt de Genkse Tamara Michalik. “Al ben ik wel al in de modder gevallen.”