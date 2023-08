Stephan moest een nacht in de cel doorbrengen nadat hij Laurence dood aantrof. — © if

Bissegem

Stephan Verschaete (58) trof woensdagochtend zijn echtgenote Laurence Vanderveken (47) levenloos aan in de keuken van hun woning in Bissegem bij Kortrijk en verwittigde de hulpdiensten. Die gingen in eerste instantie uit van een verdacht overlijden. Stephan moest een nacht in de cel blijven tot een autopsie zijn onschuld bewees.