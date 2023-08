Velodroom Heusden-Zolder is in 2026 het decor van WK baanwielrennen voor junioren

Na WK’s op de weg, in het veld en op de BMX mag Heusden-Zolder zich ook opmaken voor een WK op de baan. De Internationale Wielerunie (UCI) heeft de gloednieuwe velodroom als decor uitgekozen voor de strijd om de regenboogtruien bij de juniores in 2026.

“We zijn zeer blij dat Circuit Zolder zijn fietsactiviteiten verder kan uitbreiden met dit WK”, laat algemeen directeur Harry Steegmans weten in een persbericht. “De gloednieuwe velodroom geeft de wielersport een boost en daarom willen we op dit momentum verder surfen. De organisatie van een topevenement is voor ons dan ook een logische stap. Dit WK is voor ons de aanzet om meerdere grote kampioenschappen naar Circuit Zolder te halen.”

Na zeventien jaar lobbyen en hard werk achter de schermen opent de velodroom op 1 september officieel de deuren.