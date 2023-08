OPGELIJST. Het bos door de bomen kwijt? Deze 30 toppers starten volgende week aan het voetbalseizoen in Saudi-Arabië

Over exact één week gaat het nieuwe seizoen van de Saudi Pro League van start. Nooit gedacht dat we daar een artikel over zouden maken, maar het aantal topspelers, voormalige vedetten en verloren zonen dat daar op korte tijd (een miljoenencontract) heeft getekend, is waanzin. We pikten er de dertig opvallendste namen voor u uit, van Cristiano Ronaldo en Karim Benzema tot Jack Hendry en Knowledge Musona.