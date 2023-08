Van octopus tot piratenschat: Absolutely Free Festival duikt dit weekend in oceaan

Haaien, octopussen en piratenschatten: de inkleding is één van dé paradepaardjes van het Genkse Absolutely Free Festival. Momenteel wordt er koortsachtig de laatste hand aan gelegd, want vrijdag om 17.30 uur zwieren de poorten van het festival open.

Het Absolutely Free Festival aan C-mine in Genk pakt naar gewoonte met een erg verrassende en aanlokkelijke muzikale line-up uit. Maar ook qua inkleding wil het festivalteam steevast die extra inspanning leveren. “Dit jaar hebben we rond het thema ‘onder water’ gewerkt”, legt het AFF-inkledingsteam uit. “Het hele festivalterrein dompelen we onder in een overweldigende oceaansfeer. Zo zullen onze bezoekers verspreid over het festival octopussen, haaien, zeeplanten, lichtgevende visjes, piratenschatten en meer ontdekken. Ook als je niet meteen iets van de muziek kent, is het dus zeker de moeite om alleen daarnaar al eens te komen kijken en van de gezellige sfeer te genieten.”

Een reuzegroot aquarium met een fascinerende onderwaterwereld: donderdagavond werd er nog de laatste hand aan gelegd. — © rr

Nog meer tenten

Intussen heeft het festival ook extra voorzorgen genomen qua weer. “Er zijn nog meer tenten geplaatst, en sommige tenten zijn vergroot, zodat we onze bezoekers zo veel mogelijk comfort kunnen aanbieden en optimaal van de concerten kunnen laten genieten.” In totaal staan er zes grote tenten en shelters op het terrein waar indien nodig even geschuild kan worden.

Op vrijdag zwaaien de poorten van het festival om 17.30 uur open, een half uurtje later beginnen de optredens. Op zaterdag zijn bezoekers welkom vanaf 13 uur en ook dan starten de concerten een half uurtje later. Toegang tot het festival is gratis, op voorwaarde dat je (liefst zo veel mogelijk) lege batterijen meebrengt, anders betaal je een bijdrage van minstens drie euro.

Meer info over de line-up: www.absolutelyfree.be

Er zijn extra tenten geplaatst, zodat de festivalbezoeker zeker comfortabel kan genieten van de concerten. — © rr