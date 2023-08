WK WIELRENNEN 2023. Jongens-juniores. Belgen verre van kansloos, maar de topfavoriet is een Noor

Na de meisjes-juniores komen in de namiddag ook de jongens-juniores in actie. Met de Belgen die zeker niet kansloos zijn. Met Steffen De Schuyteneer, Jarno Widar en Sente Sentjens zijn drie landgenoten verre van kansloos in de strijd om de medailles.

Kort Start: 14u Belgische tijd Aankomst: omstreeks 17u Belgische tijd Afstand: 127 kilometer

Parcours

Ook de jongens starten en finishen in Glasgow en zullen dus enkel op het lokale circuit te zien zijn. In totaal rijden zij negen keer het rondje van 14,3 kilometer , in totaal goed voor een kleine 2.000 hoogtemeters en net geen honderddertig kilometer.

Onze sterren

*** Jorgen Nordhagen (Noo)

** Oscar Chamberlain (Aus), Steffen De Schuyteneer

* Sente Sentjens, Andrew August (VS), Matis Grysel (Fra)

Wat met de Belgen?

De weelde is groot. Met Steffen De Schuyteneer (Gent-Wevelgem), Jarno Widar (BK en Alpenklassieker) en Sente Sentjens (E3 Saxo Bank Classic) staan er winnaarstypes aan de start, jongens die zich op het internationale niveau met de wereldtop kunnen meten, als ze al het niet zijn.

Steffen De Schuyteneer. — © FOTO GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Dit moet u nog weten?

In tegenstelling tot bij de meisjes zijn de favorieten bij de jongens niet actief in het veld, met uitzondering van de Amerikaan Andrew August die afgelopen winter zowel in Zolder als in Koksijde top vijf reed. Sente Sentjens is dan weer de zoon van ex-prof Roy Sentjens die in 1997 als junior vierde eindigde op het WK, uitkomend voor… Nederland. Ook opvallend! Met De Schuyteneer, Widar en de Fransman Grysel komen drie van onze favorieten volgend jaar uit voor het opleidingsteam van Lotto-Dstny.