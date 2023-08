VIDEO. “Je moet het f*cking shirt vasthouden!” Liverpool-coach Jürgen Klopp reageert boos nadat fan handtekening vraagt

Jürgen Klopp, trainer van Liverpool, had woensdag na de 4-3-nederlaag tegen Bayern München geen zin om nog veel handtekeningen uit te delen aan de fans. In Singapore stond een fan te wachten op de Duitse trainer met een shirt van Liverpool. Klopp wou het shirt wel handtekenen, maar dat ging niet zoals gepland. “Je moet het f*cking shirt vasthouden,” liet de geagiteerde Klopp weten. De fan in kwestie heeft vannacht waarschijnlijk niet zo goed geslapen.