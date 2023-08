IN BEELD. Favorieten Remco Evenepoel en Lotte Kopecky trainen op het parcours in Schotland en maken ook tijd voor een babbel

Remco Evenepoel en Lotte Kopecky reisden niet met de Belgische delegatie naar het WK, ze kwamen rechtstreeks naar Glasgow vanuit Spanje en Frankrijk. Evenepoel en Kopecky waren dus al eerder in Schotland en besloten om er vandaag al op uit te trekken met de fiets. Kopecky koos voor een ritje achter de brommer. Evenepoel verkende een deel van het parcours en beklom al eens de Crow Road, die voor de meeste hoogtemeters zorgt in het parcours van zondag. De twee Belgische kampioenen maakten ook graag tijd voor een praatje. Beiden hadden genoeg te vertellen na een geweldige Tour de France Femmes van Kopecky en de knappe overwinning in San Sebastian van Evenepoel.