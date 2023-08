LIVE WK. Evenepoel en Kopecky rijden de benen los in Schotland, nieuw wereldrecord op wielerpiste is een feit

De koers staat nooit stil in de zomer: na de triomf van Vingegaard in de Tour de France, de demonstratie van Vollering in de Tour de France Femmes en de knappe zege van Remco Evenepoel in de Clasica San Sebastian is het alweer tijd voor het WK in Glasgow. Verlengt Evenepoel zijn titel in Schotland, of krijgen we een andere landgenoot in de regenboogtrui? Nieuwsblad Sport zit mee in het spoor van het peloton en volgt de persconferenties en de laatste nieuwtjes op de voet. Mis geen woord.