40-jarige man uit Hechtel krijgt werkstraf nadat hij vrouw aanviel na overspel

Op 15 januari 2023 biechtte de echtgenote van de veertiger op dat ze een relatie had met een collega. Het gesprek zorgde voor een ruzie tussen het koppel waarbij de man zijn controle volledig verloor en zijn vrouw hardhandig aanpakte. “Hij kneep haar met twee handen in het gezicht, trok plukken haar bij haar uit en smeet haar gsm tegen de muur. Ze vreesde voor haar leven en is kunnen vluchten door uit het slaapkamerraam te klimmen en in pyjama naar de buren te lopen”, zo schetste de Tongerse aanklager de feiten tijdens de behandeling van de zaak voor de correctionele rechtbank.

De buren belden de politie en de man werd gearresteerd. Ook tijdens zijn verhoor deed hij enkele verontrustende uitspraken. Zo vertelde hij dat hij de minnaar van zijn echtgenote met een mes om het leven wilde brengen. De procureur eiste voor de feiten een celstraf van negen maanden met probatieuitstel.

Werkstraf

De man zelf bekende de feiten, maar zegt dat hij zijn vrouw enkel heeft vastgenomen om zo haar telefoon te kunnen ontgrendelen. “Ik heb haar telefoon voor haar gezicht proberen houden zodat die door de gezichtsherkenning zou ontgrendelen. Ik wilde de berichten lezen die ze met die man stuurde”, zo sprak de veertiger. “Ik was toen bijzonder emotioneel. Ik heb zelf aan de politie gevraagd om me te arresteren omdat ik wist dat ik moest kalmeren.”

De rechter ging in op zijn verzoek tot een werkstraf en verwijst in het vonnis naar het blanco strafblad van de man en zijn authentiek ogend schuldinzicht. Als de veertiger zijn werkstraf van zestig uur niet uitvoert, moet hij voor zes maanden naar de gevangenis.