Deelnemers betaalden 3.500 euro, maar waslijst aan klachten en ongemakken over Jamboree Zuid-Korea

De Jamboree in Zuid-Korea kampt met een waslijst aan klachten en ongemakken. De toestand op het terrein is niet ideaal en honderden deelnemers zijn onwel geworden door de hitte. “Maar er is geen noodsituatie”, zegt Jan Van Reusel van Scouting en Gidsen Vlaanderen.

1.250 Belgen zijn er aanwezig, en in totaal zijn ze met 50.000, de scouts die verzamelen in Zuid-Korea voor de 25ste World Scout Jamboree. Het is het summum voor scouts over de hele wereld. Maar vlekkeloos verloopt het allerminst. Er zijn klachten over de hitte, over het gebrek aan schaduw, over het feit dat de kampplaats niet klaar was om zo’n massa volk te ontvangen. En honderden deelnemers – daaronder waren geen Belgen – zijn al naar het ziekenhuis afgevoerd door de warmte. Dat is sneu voor de deelnemers zelf, die 3.500 euro moesten neertellen om mee te kunnen, én het veroorzaakt bezorgdheid bij de thuisblijvers.

“De scouts en gidsen konden niet onmiddellijk op het terrein waar ze ook de andere delegaties van over de hele wereld zouden treffen”, zegt Peter Beyers, wiens dochter van 17 in Zuid-Korea zit. “Het is duidelijk dat de organisatie ginder de zaak niet onder controle had. Een dag later is iedereen uiteindelijk geïnstalleerd geraakt op de weide. Die is niet overdekt en aangezien de temperaturen daar durven oplopen tot tegen de veertig graden is het er natuurlijk wel warm.”

“Er zijn inderdaad ongemakken en bezorgdheden over de omstandigheden op de Jamboree in Zuid-Korea”, bevestigt Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen. “Die bezorgdheden zijn zeker te begrijpen, maar we kunnen op dit moment niet spreken van een noodsituatie daar. Er wordt alles aan gedaan om het daar in goede banen te leiden. De WOSM, de World Organisation of the Scouts Movement, heeft intussen beslist om de coördinatie van het evenement daar mee in handen te nemen, omdat er indicaties waren dat het misschien allemaal wat boven het petje gaat van de lokale organisatie.”

© EPA-EFE

Noodweer

Er wordt onder meer geklaagd over de hete temperaturen en het gebrek aan schaduw op het terrein. Zuid-Korea kampt met een hittegolf. Minstens 400 deelnemers zouden al onwel zijn geworden en verzorgd zijn in de klinieken op het kampterrein.

“Kamperen bij 35 graden op een plek waar weinig schaduw is, is zeker niet voor iedereen comfortabel. Dat verrast veel deelnemers”, zegt Van Reusel. “Het kamp wordt ook strakker geleid dan wat we hier op een gemiddeld kamp misschien meemaken in Vlaanderen. Iedereen die een flauwte krijgt door de hitte, wordt naar het ziekenhuis gebracht om zich ervan te vergewissen dat er geen verdere problemen zijn. Dat is een afweging die de Koreaanse organisatie daar maakt, maar die misschien wat verschilt van wat wij gewoon zijn.”

Wateroverlast

Tegelijk staat ook een deel van het terrein nog onder water door het noodweer dat net voor het begin van de Jamboree de streek teisterde.

“Het gaat om zo’n tien procent van het terrein waar wateroverlast is”, bevestigt Van Reusel. “Maar de lokale organisatie verzekert dat het terrein gedraineerd wordt.”

© AP

Het heeft er alleszins voor gezorgd dat de Belgische delegatie toen ze aankwam heeft beslist om pas een dag later de tenten op te zetten. “Door het noodweer op voorhand hadden alle voorbereidingen op het terrein vertraging opgelopen. Daardoor is ook de openingsceremonie minder gestroomlijnd verlopen dan verwacht”, zegt Van Reusel.

Dat klinkt allemaal als bijzonder teleurstellend voor wie had uitgekeken naar de Jamboree. Toch is de Belgische delegatie zeker niet van plan terug te keren. “Nogmaals: wij begrijpen de bezorgdheden. We willen ze niet wegrelativeren en tegelijk ook niet overroepen”, zegt Van Reusel. “Maar wij zien geen indicaties dat het hier op een noodscenario uitdraait. En we krijgen ook veel berichten van Belgische deelnemers die meedoen aan het programma, die gaan raften en andere activiteiten doen, en zeer tevreden zijn.”