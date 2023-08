“In september regent het afspraken bij relatietherapeuten”: waarom is vakantie voor veel koppels net lastig?

De zomervakantie is voor veel koppels het geknipte moment om thuis of ergens op reis tot rust te komen. Toch is zo’n vakantie niet altijd zen. Integendeel: veel stellen maken ruzie tijdens hun langverwachte vrije tijd samen. Hoe komt het dat vakantie een relatie-uitdaging kan zijn? En wat als je op congé van de ene discussie in de andere belandt? Relatie-experte Vanessa Muyldermans legt het uit.