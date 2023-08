Italiaan Cattaneo is snelste tegen de klok in Polen, ook Wellens en Van Wilder zetten een knappe tijdrit neer

De zesde rit in de Ronde van Polen bracht een ritzege voor Soudal-Quick-Step. De Italiaan Cattaneo was in Katowice de snelste tegen de klok. Tim Wellens en Ilan Van Wilder kwamen als vijfde en zesde met dezelfde tijd over de streep. Mohoric blijft leider in Polen.

In de Ronde van Polen was het vandaag aan de snelle mannen tegen de klok, want er stond een bijna vlakke tijdrit van 16,6 kilometer op het programma. Mohoric was aan het begin van de dag leider in het algemeen klassement, maar is niet meteen een tijdritspecialist. Het was dus maar de vraag of hij zijn gele trui zou kunnen behouden. Ritwinnaar Olav Kooij en Mick Van Dijke gingen vandaag niet meer van start. De renners van Jumbo-Visma wouden genoeg uitgerust zijn om zondag de Nederlandse vlag te kunnen verdedigen op het WK in Glasgow.

Fisher-Black en Thomas zetten eerste richttijden neer

De eerste richttijd kwam er van de Nieuw-Zeelander Fisher-Black van UAE Team-Emirates, die een knaltijd van 19 minuten en 26 seconden neerzette. Het was wachten op Geraint Thomas om die tijd te verbeteren. De tweede uit de Giro stond aan het begin van de dag pas 44ste in het algemeen klassement en kon vandaag grote sprongen maken. Toch was het al snel duidelijk dat hij aan het einde van de rit niet op het hoogste schavotje zou staan. Cattaneo van Soudal-Quick-Step nam zijn plaats in de hot seat over, nadat hij de tijd van Thomas met 14 seconden scherper stelde.

Cattaneo. — © Getty Images

Goede dag voor Van Wilder en Wellens

Voor België was het uitkijken naar Ilan Van Wilder. De 23-jarige renner van Soudal-Quick-Step is normaal de laatste luitenant in de klimtrein van Evenepoel, maar mag in de Ronde van Polen voor eigen rekening rijden. Van Wilder stond aan het begin van de dag zevende in het klassement en heeft ook een sterke tijdrit in de benen. Hij kwam gisteren wel ten val, maar tijdens de rit leek hij hier niet al te veel last van te hebben. Hij kwam als zesde over de finish. Ook Tim Wellens had een goede dag op de fiets, hij zette een vijfde tijd neer.

Van Wilder. — © Getty Images

Secondespel voor de gele trui

De tijd van Mattia Cattaneo bleef de snelste en de Italiaan mocht daardoor de zesde rit van de Ronde van Polen op zijn palmares schrijven. In het algemene klassement was het spannend en bleef het afwachten tot aan de streep of Mohoric zijn leidersplaats in het algemene klassement zou behouden. Uiteindelijk lukte het hem net, maar Almeida kon wel gevaarlijk dichtbij komen. De Portugees staat nu tweede in het klassement in dezelfde tijd als Mohoric. Ook Van Wilder deed een goede zaak in de stand, hij klom door zijn goede tijdrit op naar de vierde plaats.