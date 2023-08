Franse rapper Lomepal beschuldigd van seksueel misbruik: “Hele muziekindustrie is zich hiervan bewust”

De feiten zouden hebben plaatsgevonden in 2017 in het Amerikaanse New York, melden Franse media. Het slachtoffer was naar verluidt een kennis van de rapper. Zij besliste in 2020, drie jaar na de feiten, een klacht in te dienen.

Op 19 juli onthulde Jenna Boulmedais, hoofdredacteur van het online medium Joly Môme, al dat ze de voorbije jaren meerdere getuigenissen had verzameld van vrouwen die beweren slachtoffer te zijn van “ongewenste gebaren” van Lomepal. “De hele muziekindustrie is zich hiervan bewust. Dit stilzwijgen is letterlijk niet langer mogelijk”, klonk het toen.

De 31-jarige rapper, vooral bekend van zijn nummer ‘Yeux disent’ en ‘Trop beau’ begon zijn carrière in 2010 onder het pseudoniem Jo Pump. In 2017 bracht hij zijn eerste album ‘Flip’ uit, dat meteen een groot succes werd. Hij werkte onder meer samen met andere rapzwaargewichten, zoals Nekfeu, Orelsan en Romeo Elvis. Vorige maand trad hij nog op in ons land, op het muziekfestival Dour.