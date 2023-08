Pakketje met 675 euro aan kledij wordt 2 maanden te laat geleverd, bijna hele inhoud verdwenen: “Dit moet ik toch niet betalen?”

De 18-jarige E.Y. uit Temse bestelde in april van dit jaar kledij ter waarde van 675 euro bij Zalando, maar haar pakketje kwam nooit aan. Tot twee maanden later een onbekende man een beschadigde doos voor haar deur dropte. “Alle waardevolle spullen zijn eruit”, vertelt E. “Bpost bevestigt dat bij de levering iets misliep, maar ik moet toch alles betalen.”

In april plaatste E. een grote bestelling met kledij bij Zalando. “Ik kocht drie stuks van het merk Ralph Lauren, een paar dure truien, een vest en een kleedje. Alles samen 675 euro”, vertelt E. “Het pakketje zou op 22 april geleverd worden. Ik was heel de dag thuis, maar ik heb niets ontvangen.”

Toen begon een welles-nietesspel, want volgens Bpost was het pakket wel correct op haar adres afgeleverd. “Als ik online shop, betaal ik steeds met overschrijving. Dat wil zeggen dat ik na levering de kledij betaal die ik niet terugstuur. Er werd van mij verwacht dat ik de hele som betaalde zonder dat ik iets heb ontvangen”, vertelt E.

Onbekende man

Op 5 juni nam de zaak plots een vreemde wending. “Een onbekende man dropte een doos aan onze voordeur”, vertelt E. “Mijn broer zag dit via de camera die er hangt. Hij riep nog hey, je pakje is geleverd. Het was inderdaad geleverd, maar de doos was zwaar beschadigd, geopend en alle dure spullen waren eruit gestolen. Ik schat dat de resterende kledij slechts een waarde had van twintig à dertig euro. Een fractie van het totale bedrag.” (Lees verder onder de foto)

Na verder onderzoek bevestigde Bpost dat er bij de levering iets is fout gelopen. — © IF

Wie de doos voor de deur legde, is niet geweten. “Het was in elk geval geen koerierdienst. Hij had gewone kleding aan en reed niet met een bestelwagen. We konden wel op de camerabeelden de nummerplaat van de wagen achterhalen. Die hebben we overgemaakt aan de politie”, zegt E.

Wending

E. bracht Bpost op de hoogte van de vreemde levering. Zij startten op hun beurt een nieuw onderzoek. Maar goed ook, want ze konden achterhalen dat de levering toch niet correct was verlopen. “Na verder onderzoek is gebleken dat de uitreiker het pak verkeerd heeft afgeleverd. Het heeft dus wel de status uitgereikt gekregen, maar niet aan de correcte persoon. We hebben het pak nu de status spoor verloren gegeven, zodat Zalando kan zien dat het pak toch verloren gegaan is door ons”, staat te lezen in een mail van Bpost.

Voor E. is echter het verhaal nog niet ten einde. “Ik krijg nog steeds betalingsherinneringen van Zalando. Ik vind het straf dat zij er nog steeds vanuit gaan dat ik dit bedrag moet betalen”, zegt ze. Zij nam alvast de nodige voorzorgen en nam een advocaat in de arm. “We bekijken nu samen welke volgende stappen we gaan ondernemen”, besluit ze.