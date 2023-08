Politie zoekt getuigen van dodelijke vechtpartij tussen motorbendes op fuif in Péronnes-lez-Antoing

De politie heeft donderdag een oproep uitgestuurd om getuigen op te sporen van de dodelijke vechtpartij in Péronnes-lez-Antoing, in de provincie Henegouwen. In de nacht van 14 op 15 juli kwam het daar tot een botsing tussen twee rivaliserende motorbendes.

De afrekening vond plaats tijdens een lokaal feest in een tent. Een man werd door verschillende personen gelagen met een hamer. Later werd een andere man meermaals overreden met een motor. Het tweede slachtoffer overleefde het niet.

Op vraag van de onderzoeksrechter is de politie op zoek naar iedereen die in het bezit is van foto’s of video’s die tijdens de avond werden gemaakt. In het bijzonder gaat het om beelden van zes personen. De eerste wordt omschreven als een man met kort donker haar, een baard, een korte broek en een zwarte tanktop. De tweede man heeft een kaalgeschoren hoofd, een blauwe spijkerbroek, een lichtgrijs T-shirt en een gele armband om zijn linkerpols. Een derde was gemaskerd. Hij had een lichtgekleurde bermuda en een geel T-shirt aan. De vierde verdachte was ook gemaskerd, maar met een donkere broek, een leren vest en een zwarte pet. De vijfde man droeg een donkere jas en een bordeaux pet. De laatste verdachte had een kaalgeschoren hoofd en droeg een groen T-shirt met lange mouwen.

Op 27 juli hield de politie een huiszoeking in het hoofdkwartier van de lokale Hells Angels. Daarbij werden vier personen gearresteerd. Een van hen werd dinsdag vrijgelaten, maar het parket tekende daar beroep tegen aan. Het dossier zit voorlopig weer bij de kamer van inbeschuldigingstelling van Bergen.

Wie over tips, beelden of informatie beschikt, kan contact opnemen met de onderzoeksrechter via avisderecherche@police.belgium.eu of telefonisch op het gratis nummer 0800-30.300.

© politie

© politie

© politie

© politie

© politie