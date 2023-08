Plan B voor PKP DWNTWN door het slechte weer

De weersomstandigheden blijven ongunstig en dat stuurt de plannen in de war van PKP DWNTWN, de prefestiviteiten van Pukkelpop die dit weekend zouden plaatsvinden in Hasselt. “We moeten overschakelen op Plan B”, zegt Pukkelpop-mediamanager Frederik Luyten.

“Zaterdag verhuizen al onze openluchtevenementen naar binnenlocaties”, aldus Luyten. “Deze beslissing is genomen om een onvergetelijke festivalervaring te waarborgen, ongeacht de weersomstandigheden. De liveconcerten op Quartier Bleu zullen nu plaatsvinden in de indoor zone van Quartier Bleu, gelegen aan de parking Blauwe Boulevard en Delhaize. De optredens op het Van Veldekeplein, verhuizen naar Cambrinus. De dj’s die oorspronkelijk gepland waren op het Groenplein, gaan naar Z33. We zijn nog aan het bekijken wat we zondag gaan doen, dat is dus nog niet beslist.”