Ze won een luxevilla voor amper 28 euro, nu verkoopt June (74) hem voor 5,2 miljoen

Ultramodern is de villa waar June Smith, een 74-jarige weduwe uit Essex met drie kinderen en zes kleinkinderen, zich sinds mei de eigenares van mag noemen. Drie verdiepingen, een slaapkamers en een prachtig terras dat uitzicht biedt op het water in Cornwall: het is de meest luxueuze woning die ooit iemand via de loterij won in het Verenigd Koninkrijk. Smith kreeg er ook nog eens 115.000 euro cash bij om zich optimaal te kunnen settelen in die nieuwe woonst.

Toen ze de woning in mei won, zei de winnares dat ze nog niet wist wat ze ermee zou doen. Lokale vastgoedmakelaars hadden voor haar uitgerekend dat ze er tussen de 5.800 en 8.000 euro huur per maand voor zou kunnen krijgen. Ze zei toen dat ze het huis even zou houden, maar van verhuren kwam niets in huis. Het pand staat vandaag te koop voor 5,2 miljoen euro.

Smith verkoopt de woning naar eigen zeggen om “haar kinderen en kleinkinderen te kunnen helpen met het volgende hoofdstuk in hun leven”. Ze heeft er een vakantie doorgebracht met haar familie, en hakte de knoop toen door. “Dit huis winnen was een ongelooflijke ervaring”, zegt ze in Daily mail. “Ik kan nog altijd niet geloven dat het mij overkomen is. We houden enorm van het huis en van Cornwall, maar hebben beslist het op de markt te brengen. Ik wist dat dit huis winnen het leven van heel mijn familie voorgoed zou veranderen. Daarom verkoop ik het nu.”

© Rightmove

