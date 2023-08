Tongerse parketmedewerkster veroordeeld voor plantage bij ouders: “U wilde uw functie misbruiken”

In de tuin van het ouderlijk huis van de 40-jarige voormalige parketmedewerkster, op de Rijksweg in Maasmechelen, werd in augustus 2022 een plantage met twee kweekruimtes van 218 en 238 planten aangetrokken. De voorbereidende werken om de plantage te kunnen opstellen, waren daarbij zeer opvallend. Er werd speciaal een kelder uitgegraven en betonwerken uitgevoerd. Buiten de parketmedewerkster en haar ouders, moesten ook drie handlangers, waaronder twee werkmannen en een investeerder, in juni voor de rechter verschijnen.

Machtsmisbruik

De vader van de parketmedewerkster verklaarde dat hij door het uitbaten van de cannabisplantage vooral een einde wilde maken aan zijn schulden. Pittig detail daarbij is dat een deel van die schuldenberg een gevolg was van een eerdere veroordeling in 2021, ook voor het uitbaten van een plantage.

Volgens de Tongerse procureur had ook de 40-jarige parketmedewerkster een belangrijke rol. “Uit berichten die ze stuurde, is het duidelijk dat ze meermaals actief naar de plantage vraagt, dat ze ongeduldig wordt als werken niet worden uitgevoerd en dat ze aanspoort om berichten te wissen. Ze pakte uit met haar job bij het parket en ze wilde haar positie op het juiste moment misbruiken. Het is verontrustend dat u uw macht zo misbruikt heeft voor een criminele organisatie. Ik vraag me echt af wat u hier bij justitie kwam zoeken”, sprak de Tongerse procureur verontwaardigd. Toch hield de vrouw zelf altijd vol dat ze enkel de communicatie voor haar rekening nam en niet meer was dan een tussenpersoon. “Ik deed het om mijn vader te helpen. Hij kan niet goed overweg met smartphones. De plantage zelf heb ik nooit gezien”, klonk het.

Vrijspraak voor verkoop

De Tongerse rechter sprak alle betrokkenen donderdagvoormiddag vrij voor de verkoop van cannabis. De parketmedewerkster kreeg verder wel een veroordeling van twee jaar cel met de helft uitstel voor haar betrokkenheid bij de cannabisteelt. Haar vader kreeg een gevangenisstraf van dertig maanden opgelegd, haar moeder moet achttien maanden naar de cel. De drie handlangers kregen straffen tussen 15 maanden met gedeeltelijk uitstel en twee jaar. Verder moeten alle beklaagden geldboetes van 8.000 euro ophoesten. De netbeheerder krijgt een schadevergoeding van 6.554 euro voor de gestolen elektriciteit. De watermaatschappij krijgt een euro provisioneel.