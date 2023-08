Hasselt

Wind en regen: het lijkt meer herfst dan zomer. Al is er beterschap in zicht. Meer nog, volgens sommige weerapps wordt het eind volgende week 30 graden. “Er is nog een marge van 22 tot 32 graden”, tempert HBvL-weerman Ruben Weytjens. “Al is het wel gedaan met de continue regen.”