Eric Vanderaerden in zijn gele trui. — © Archief Het Nieuwsblad

Hasselt

Neen, de gele trui van Eric Vanderaerden ligt niet in het depot van het Sportimonium. De sprankel hoop dat de Maillot Jaune naar Hofstade-Zemst zou verhuisd zijn na een expo in het Hasseltse Modemuseum is verdwenen. “Wij hebben onze databanken en dozen gecheckt, maar niets gevonden.”