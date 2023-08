Bilzenaar (63) riskeert 14 jaar cel omdat hij polsen ex-vriendin oversnijdt: “Hij heeft mama wél vermoord”

De vrouw werd op 16 oktober 2022 door de politie en de ambulanciers volledig doordrenkt in bloed teruggevonden in haar appartement in Bilzen. De wonden in haar beide polsen waren zo diep dat haar bloedvaten, pezen en zenuwen volledig doorgesneden bleken. De uren voordien had de vrouw een ware nachtmerrie doorstaan, die ze als bij wonder op het nippertje wist te overleven.

Het begon rond de middag, toen de vriend van de vrouw nog langskwam om haar te helpen met poetsen, ondanks de recente relatiebreuk. Het koppel leerde elkaar eerder kennen in een psychiatrische instelling en startte een relatie, die al snel werd beëindigd. Toen ook de plannen om samen te poetsen niet doorgingen, verliet de man het appartement. Hij bleef volgens de aanklager echter onophoudelijke berichten sturen met de vraag om hun relatie toch nog een kans te geven. “Maar zijn ex-vriendin antwoordde niet. Dat frustreerde hem, het maakte hem boos. Daarom is hij terug naar de woning van de vrouw gegaan. Ze liet hem nietsvermoedend binnen omdat ze dacht dat hij iets vergeten was”, aldus de procureur.

Haren afknippen

Wat volgde, had weg van een scène uit een horrorfilm. De man ging naar de keuken, nam een mes en trok het slachtoffer mee om haar vast te binden met colsonbandjes en haar mond te snoeren met tape. “Ik wilde mijn eigen polsen doorsnijden terwijl ik op haar schoot zat zodat ze me zag doodbloeden. Maar in een opwelling heb ik ook haar polsen overgesneden”, verklaarde de zestiger voor de Tongerse rechter. Volgens meester Bert Partoens, de raadsman van het slachtoffer en haar drie dochters, bleef het daar niet bij. “Hij probeerde haar ook te verstikken met een kussen, hij ging op haar zitten om het bloed sneller uit haar te persen, hij knipte haar haren af en dreigde haar te verkrachten. Hoe onterend kan je zijn?”, klonk het.

Tot slot stuurde hij ook de ouders van de vrouw een bericht met de boodschap dat hij hun dochter had vermoord. “Hij waant zich God en denkt dat hij kan beslissen over het leven en de dood van anderen. Hij verklaarde zelf ‘ik dood, gij dood’ en als hij iemand niet kan krijgen, dan niemand. Dit is het toppunt van egoïsme”, aldus Partoens die voor de vrouw een provisionele schadevergoeding van 10.000 euro vraagt. Het slachtoffer verblijft momenteel in een psychiatrische instelling en zal haar handen waarschijnlijk nooit meer volwaardig kunnen gebruiken waardoor ze altijd hulpbehoevend door het leven zal moeten, zo verklaarden zowel Partoens als haar kinderen.

Van droom naar nachtmerrie

Twee van de drie dochters namen zelf ook het woord tijdens de zitting. “Ik was net achttien toen het gebeurde. Ik ben mijn thuis kwijt en de mooie herinneringen in het appartement met mama zijn plots weggeveegd door die nachtmerrie”, sprak een van de jonge vrouwen. Ook haar zus las huilend een brief voor. “Ik was net aan het verven in mijn nieuw huis toen ik allemaal gemiste oproepen op mijn telefoon zag. Mijn droom werd een nachtmerrie. Mijn mama kan haar leven niet meer leven, ze is altijd bang. Mijn hart breekt als ik ze moet helpen met eten en haar haren moet kammen. Naar mijn gevoel is mama wél vermoord. Die man is een groot gevaar.”

Volgens de aanklager is het duidelijk dat de man zijn ex bewust wilde doden, zo had hij bijna drie uur lang de tijd om zich te bedenken. “Maar hij wilde haar laten creperen”, klonk het. Ook het feit dat de man uiteindelijk zelf de hulpdiensten belde, overtuigt de procureur niet. “Hij zei eerst dat hij zijn eigen polsen had overgesneden en legde toen neer. Het is pas omdat de hulpverleners terugbelden, dat hij ook vertelde over wat hij met zijn ex deed. Hij was toen al in de veronderstelling dat ze doodgebloed was, maar hij belde dus te vroeg waardoor ze gelukkig toch nog gered kon worden.”

Veertien jaar cel

De zestiger werd onderzocht door een gerechtspsychiater, die hem toerekeningsvatbaar verklaarde maar wel wees op zijn uiterst agressieve en gevaarlijke houding in een relationele context. De aanklager vraagt daarom een effectieve straf van veertien jaar en een terbeschikkingstelling van vijftien jaar. “We moeten de maatschappij beschermen”, klonk het.

De advocaat van de Bilzenaar, meester Peter Donné, is overtuigd dat zijn cliënt in een opwelling handelde en niet gepland had om zijn ex om te brengen. Daarom vraagt hij een straf van vijf jaar onder voorwaarden. “Op die manier heeft hij nog een toekomst en kan hij zich herpakken.”

Vonnis volgt op 7 september.