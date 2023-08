“Het bleek een vriendelijke jongen die er oprecht spijt van had en hij heeft ons zonder morren de schade vergoed”, vertelt uitbaatster Wendy Gilis. — © gvb

Pelt

In de uitgaansbuurt van Neerpelt is afgelopen zaterdag het nieuwe ambiancecafé De Burgemeester geopend. Vrijdagnacht werd hun terras vernield, maar nadat de uitbater de bewakingsbeelden op sociale media gepost had, kwam de dader zich verontschuldigen en de schade vergoeden.