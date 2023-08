Dit staat er vandaag op het programma op het WK wielrennen: herkansingen op de piste, spektakel op de mountainbike

De tweede dag van het Super WK wielrennen in Glasgow speelt zich hoofdzakelijk opnieuw af in de Sir Chris Hoy Velodrome, maar er is ook spektakel op de mountainbikepiste.

Voor de Belgische paracyclisten verliep de openingsdag desastreus: iedereen werd uitgeschakeld in de kwalificaties van de achtervolging. Vrijdag biedt een kans op revanche in de vliegende kilometer. Vooral ex-wereldkampioen Ewoud Vromant zal zich willen bewijzen nadat een lekke band zijn eerste wedstrijd verpestte. Bij de valide sporters komt Katrijn De Clercq in actie op de scratch.

Internationaal wordt het uitkijken naar de finale van de ploegenachtervolging bij de mannen, waar het Italië van Filippo Ganna de wereldtitel die het vorig jaar kwijtspeelde aan Groot-Brittannië wil heroveren.

Buiten de piste komen er tientallen niet-professionele landgenoten in actie in de verschillende leeftijdscategorieën van de Gran Fondo. Het downhill mountainbike is dan weer het spectaculairste nummer van de dag. Met Siel van der Velden bij de vrouwen en Loïc Goubin bij de mannen dalen ook twee Belgen aan rotvaart de heuvel af.