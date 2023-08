SHOPPING. De regenjas van Kim Kardashian en een paraplu voor 2: zo trotseer je guur weer in stijl

Kwakkelweer of niet: laat dat je vooral niet tegenhouden om uit te pakken met mooie zomeroutfits, want die kunnen ook in de regen volledig tot hun recht komen. Onder een bijpassende paraplu, bijvoorbeeld. Of al aan een transparante regenjas gedacht die je look een futuristisch laagje geeft? Onze selectie items om de vele buien in stijl te trotseren.

Je ziet perfect waar je loopt en intussen houdt de koepelparaplu je droog. Lavendelkleurig randje niet zomers genoeg? Hang een geurzakje met gedroogde lavendel aan een van de stangetjes en je waant je iets meer in de provence. H&M, 15,99 euro.

Een lange mantel slash blazer met een glanzend laagje dat regendruppels tegenhoudt. Calvin Kein, 125,95 euro.

Paraplu in een punt, ideaal boven een zwierige prairiejurk. Von Lilienfeld via Amazon, 29,90 euro.

Het regenkapje 2.0, met sierlijke foulard in verwekt. Thelma en Louise zouden jaloers zijn als ze een regenbui over zich heen kregen. Raincap.be, 34 euro.

Hoezo, er is deze zomer nooit een heldere hemel? Onder deze paraplu is de lucht altijd blauw, zó hemelsblauw. Fotogenieke wolkjes incluis. Falcone via Bol, 22,50 euro.

Vergeet poncho’s die je op een vuilniszak doen lijken. Stella McCartney maakte er een uiterst hippe versie van voor Adidas. Beter nog: er bestaat een bijpassende regenbroek. Iemand nog een festival op de planning? Stella McCartney x Adidas, 200 euro.

Schattige vakantiefoto’s van je kroost: je hebt er geen zon voor nodig. Vrolijke kiekjes zijn zo gefikst onder deze fruitige paraplu op kindermaat. Veritas, 12,99 euro.

Mermaidcore voor op je hoofd. Rains, 27 euro.

De tuinbroek die regendruppels van je doet afglijden. Perfect te combineren met je favoriete T-shirt of longsleeve. O’Neill, 95,99 euro.

Hallo love birds, deze paraplu biedt een afdak voor twee. Ideaal voor een knusse wandeling. Natuurpunt, 17,99 euro.

Het kind in jezelf naar bovenhalen en in de plassen springen met laarzen in de kleur van de stralende zon. Altijd een goed idee, toch? Hunter, 159,95 euro.

Een aerodynamische paraplu in zakformaat is je beste vriend in regenweer dat gepaard gaan met veel wind. Senz via A.S. Adventure, 64,95 euro.

Klassieker regenlaarzen te landelijk voor jou, dan zijn regenbestendige sneakerlaarsjes misschien meer je ding. Lemon Jelly, 95,95 euro.

Een zware investering, maar wel tijdloos, outfit-onthullend en waterproof van top tot teen. Kim Kardashian voor Dolce & Gabbana, 3.450 euro.

De betaalbare variant bestaat gelukkig ook. Distinctive style via Amazon, 25,99 euro.