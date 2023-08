WK VOETBAL. Ex-wereldkampioen Duitsland sneuvelt zowaar in de groepsfase, Marokko maakt Afrikaanse weelde compleet

Colombia en Marokko hebben zich in groep H geplaatst voor de achtste finales van het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Voor tweevoudig wereldkampioen Duitsland is de rit ten einde.

Colombia telde na twee speeldagen het maximum van zes punten maar was nog niet zeker van een plaats in de volgende ronde. Ondanks een 1-0 nederlaag tegen Marokko in Perth, waarbij Lahmari (45.+4) de winnende treffer scoorde, stoten de Zuid-Amerikanen wel door.

Duitsland verloor op de tweede speeldag verrassend met 2-1 van Colombia en had dus iets recht te zetten. De tweevoudige wereldkampioen (2003 en 2007) kwam in Brisbane tegen Zuid-Korea niet verder dan 1-1. Cho (6.) zette de Aziaten vroeg op voorsprong waarna Popp (42.) met de rust in zicht gelijkmaakte. In een prangende tweede periode, waarin de DFB-Frauen vergaten te voetballen en Zuid-Korea toonde alle truken rond tijdrekken onder de knie te hebben, vielen geen goals meer.

© AFP

Colombia kroont zich met zes punten tot groepswinnaar, voor Marokko dat hetzelfde puntenaantal telt maar een minder doelsaldo heeft (+2 tegen -4). Duitsland (4 punten) en Zuid-Korea (1 punt) moeten naar huis.

Colombia speelt in de achtste finales als winnaar in poule H tegen Jamaica, dat als tweede eindigde in groep F en verrassend schaduwfavoriet Brazilië huiswaarts stuurde. Runner-up Marokko bikkelt om een kwartfinaleticket tegen Frankrijk, de laureaat in groep F.