Wedstrijd op vijfde speeldag tussen Club Brugge en Racing Genk uitgesteld (en dat is niet de enige wijziging op de kalender)

De confrontatie op de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League tussen Club Brugge en Racing Genk, oorspronkelijk voorzien op zondag 27 augustus, is uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum. Op die manier kunnen beide teams zich optimaal focussen op hun Europese voorrondewedstrijden. De Pro League kondigde het nieuws donderdag aan.

Racing Genk sneuvelde woensdag in de tweede voorronde van de Champions League tegen het Zwitserse Servette Genève en moet nu aan de bak in de derde voorronde van de Europa League tegen het Griekse Olympiakos. De Limburgers maken op donderdag 10 augustus eerst de verplaatsing naar Piraeus, alvorens op donderdag 17 augustus de return af te werken in de eigen Cegeka Arena.

Door de vroege Genkse uitschakeling voerde de Pro League nog enkele aanpassingen door aan de kalender. Cercle Brugge ontvangt Genk tijdens de derde speelronde op zondag 13 augustus om 16 uur en de Limburgers spelen zelf gastheer voor Charleroi op de vierde speeldag op zondag 20 augustus om 16 uur.

Club Brugge treedt donderdag aan op Deense bodem tegen Aarhus in zijn terugmatch in de tweede voorronde van de Conference League (heen: 3-0). AA Gent komt in actie bij het Slovaakse Zilina (heen: 5-1).